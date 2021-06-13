«النيابة العامة»: تجنّب رسائل الاحتيال المالي.. ومررها لجهات الاختصاص

الرياض - محمد عبدالله - طالبت النيابة العامة، السبت، بتجنب الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي، التي تهدف إلى سرقة بيانات وأموال العميل.

وتحت شعار «وعيك حماية»، أكدت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحفاظ على الأرقام والبيانات السرية البنكية دليل على الوعي.

وناشدت النيابة العامة المواطنين بتمرير الرسائل الاحتيالية إلى جهات الاختصاص، لحماية الفرد وغيره من سرقة البيانات المعلوماتية.

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