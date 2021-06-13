الرياض الخضراء استبدال مظلات السيارات الصناعية بالأشجار

أكد رئيس المجلس البلدي للرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي لـ«دوت الخليج»، أن المجلس البلدي لمدينة الرياض من خلال اطلاعه على احتياجات ومطالب سكان الرياض يعمل على إعداد مبادرة تتيح إنشاء مظلات خاصة للسيارات للوقاية من أشعة الشمس الحارقة، ولفت إلى أن المناقشات مع أمانة المنطقة أفرزت فكرة تطويرها لتتوافق مع رؤية (الرياض الخضراء) باقتراح استبدال مظلات السيارات المصنعة بالتشجير وفق ضوابط معينة تراعي إبراز المظهر الحضاري والطبيعي الذي يلغي التشوه البصري الذي تحدثه المظلات الصناعية.

مساحات مظللة

وقال العريدي رداً على استفسار «دوت الخليج» عن مبادرة مظلات السيارات: «اقترحت المبادرة تحديد مواصفات المظلات ومقاساتها واشتراطاتها من الأمانة، بحيث لا يتجاوز طولها 3 أمتار، وفق تصميم معين لا يضر بالمظهر الجمالي للأحياء، أو يعيق الحركة المرورية».

وأضاف: «تضمنت الدراسة الشاملة التي أعدها المجلس عدداً من المعايير والضوابط والاشتراطات المقترحة لإمكانية تركيب المظلات داخل الأحياء، بما لا يخل بالمظهر الحضاري للمدينة، ومن ضمنها أن تكون تلك المظلات في شوارع لا تقل عن 15م، وتوحيد الشكل ولون المظلات وفق مقاسات محددة ودقيقة، وأن تكون طولية وملاصقة للجدار التابع للسكن، وغيرها، وذلك لحماية ممتلكات المواطنين من أشعة الشمس، وتوفير المزيد من المساحات المظللة داخل الأحياء».

تأثيرها سلبي

وأكد رئيس بلدي الرياض، أن المجلس بالتنسيق مع الأمانة والمناقشة المشتركة سعى لإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذها، فقد أفرزت فكرة تطويرها لتتوافق مع رؤية (الرياض الخضراء) باقتراح استبدال مظلات السيارات بالتشجير، لا سيما في ظل صعوبة إلزام جميع الملاك باستخدام نوع موحد من المظلات، فضلاً عن إمكانية تأثيرها السلبي على حركة مركبات النظافة والدفاع المدني. وسيتم تقسيم الطرق لتشمل منطقة مخصصة للمظلات وأخرى للمشاة وثالثة لمرور السيارات.

من مواصفات المظلات

لا يتجاوز طولها 3 أمتار

لا تضر بالمظهر الجمالي للأحياء

لا تعيق الحركة المرورية

تنفذ في شوارع لا تقل عن 15م

أن تكون طولية وملاصقة لجدار السكن