مساحات مظللة
وقال العريدي رداً على استفسار «دوت الخليج» عن مبادرة مظلات السيارات: «اقترحت المبادرة تحديد مواصفات المظلات ومقاساتها واشتراطاتها من الأمانة، بحيث لا يتجاوز طولها 3 أمتار، وفق تصميم معين لا يضر بالمظهر الجمالي للأحياء، أو يعيق الحركة المرورية».
وأضاف: «تضمنت الدراسة الشاملة التي أعدها المجلس عدداً من المعايير والضوابط والاشتراطات المقترحة لإمكانية تركيب المظلات داخل الأحياء، بما لا يخل بالمظهر الحضاري للمدينة، ومن ضمنها أن تكون تلك المظلات في شوارع لا تقل عن 15م، وتوحيد الشكل ولون المظلات وفق مقاسات محددة ودقيقة، وأن تكون طولية وملاصقة للجدار التابع للسكن، وغيرها، وذلك لحماية ممتلكات المواطنين من أشعة الشمس، وتوفير المزيد من المساحات المظللة داخل الأحياء».
تأثيرها سلبي
وأكد رئيس بلدي الرياض، أن المجلس بالتنسيق مع الأمانة والمناقشة المشتركة سعى لإيجاد الآليات المناسبة لتنفيذها، فقد أفرزت فكرة تطويرها لتتوافق مع رؤية (الرياض الخضراء) باقتراح استبدال مظلات السيارات بالتشجير، لا سيما في ظل صعوبة إلزام جميع الملاك باستخدام نوع موحد من المظلات، فضلاً عن إمكانية تأثيرها السلبي على حركة مركبات النظافة والدفاع المدني. وسيتم تقسيم الطرق لتشمل منطقة مخصصة للمظلات وأخرى للمشاة وثالثة لمرور السيارات.
من مواصفات المظلات
لا يتجاوز طولها 3 أمتار
لا تضر بالمظهر الجمالي للأحياء
لا تعيق الحركة المرورية
تنفذ في شوارع لا تقل عن 15م
أن تكون طولية وملاصقة لجدار السكن
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض الخضراء
استبدال مظلات السيارات الصناعية بالأشجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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