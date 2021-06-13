الأسئلة الأكثر شيوعًا حول التسجيل الإلكتروني للراغبين بالحج

* ما طريقة التسجيل؟
- عن طريق رابط موقع وزارة الحج والعمرة https://localhaj.haj.gov.sa
* المواعيد للتسجيل في المرحلة الاولى؟
- يبدأ التسجيل للمرحلة الأولى يوم الأحد بتاريخ 3 ذو القعدة 01:00 مساء وينتهي يوم الأربعاء 10:00 مساء الموافق 13 ذوالقعدة (10 أيام).
* هل هناك أولوية لمن يسجل؟
- لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، التسجيل متاح حسب ما ذكر أعلاه.
* ما طريقة الفرز واكتمال التسجيل؟
- سيتم فرز جميع المتقدمين عن طريق الجهات الرسمية، ومن ثم سيتم إرسال رسائل للمقبولين وحثهم على الدخول للبوابة واكمال الحجز والشراء واختيار الباقات بدايةً من يوم الجمعة 01:00 مساء الموافق 15 ذو القعدة.
* كم الأسعار للباقات؟
- حتى الآن لم يتحدد.
* من يستطيع التسجيل ؟
- المواطنين و المقيمين داخل المملكة، الفئات العمرية (18-65)، الحالة الصحية يجب أن تكون سليم ولا يعاني من أمراض مزمنة، (محصن جرعتين، محصن جرعة مضى عليها 14 يومًا، محصن متعاف).
* وصلتني قائمة للتسجيل في الحج المجاني كيف الطريقة؟
- لا يوجد تسجيل في حج مجاني والتسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الحج فقط، مع العلم أن القانون يجرم نشر مثل هذه القوائم ضمن قوانين نشر الإشاعات ويعرضك للسجن والغرامة.
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