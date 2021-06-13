الأسئلة الأكثر شيوعًا حول التسجيل الإلكتروني للراغبين بالحج

نشرت البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل للحج هذا العام إجابات لأبرز الأسئلة حول التسجيل من أبرزها ما يلي:

* ما طريقة التسجيل؟

- عن طريق رابط موقع وزارة الحج والعمرة https://localhaj.haj.gov.sa

* المواعيد للتسجيل في المرحلة الاولى؟

- يبدأ التسجيل للمرحلة الأولى يوم الأحد بتاريخ 3 ذو القعدة 01:00 مساء وينتهي يوم الأربعاء 10:00 مساء الموافق 13 ذوالقعدة (10 أيام).

* هل هناك أولوية لمن يسجل؟

- لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، التسجيل متاح حسب ما ذكر أعلاه.

* ما طريقة الفرز واكتمال التسجيل؟

- سيتم فرز جميع المتقدمين عن طريق الجهات الرسمية، ومن ثم سيتم إرسال رسائل للمقبولين وحثهم على الدخول للبوابة واكمال الحجز والشراء واختيار الباقات بدايةً من يوم الجمعة 01:00 مساء الموافق 15 ذو القعدة.

* كم الأسعار للباقات؟

- حتى الآن لم يتحدد.

* من يستطيع التسجيل ؟

- المواطنين و المقيمين داخل المملكة، الفئات العمرية (18-65)، الحالة الصحية يجب أن تكون سليم ولا يعاني من أمراض مزمنة، (محصن جرعتين، محصن جرعة مضى عليها 14 يومًا، محصن متعاف).

* وصلتني قائمة للتسجيل في الحج المجاني كيف الطريقة؟

- لا يوجد تسجيل في حج مجاني والتسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الحج فقط، مع العلم أن القانون يجرم نشر مثل هذه القوائم ضمن قوانين نشر الإشاعات ويعرضك للسجن والغرامة.