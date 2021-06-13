شكرا لقرائتكم خبر عن توفير البديل.. إغلاق طريق الملك خالد بالخبر 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رفع الهيكل المعدني لجسر مشاة لربط الخزامى والجسر بالعزيزية

أغلقت إدارة المرور وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، قبل قليل، طريق الملك خالد بمحافظة الخبر بالاتجاهين بشكل جزئي وتوفير طرق بديلة وذلك بسبب رفع الهيكل المعدني لجسر مشاة لربط حي الخزامى وحي الجسر بالعزيزية.

وأشارت أمانة المنطقة الشرقية إلى أن الإغلاق يستمر لمدة 24 ساعة. وطالبت لقائدي المركبات أخذ الحيطه والحذر واتباع الإرشادات المرورية.

ويتكون الجسر الذي يبلغ طوله 88,20 م. من هيكل معدني مغطى بشرائح الألمنيوم المفرغة بتشكيل زخرفي هندسي بطول 87 مترا طوليا بوجود ركائز خرسانية تحتوي على سلالم خرسانية ومصاعد كهربائية، إذ سيربط الجسر حي الخزامى والجسر على موقع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز.

ويعد الجسر ذا أهمية نظرا لمواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس المرورية، وسيتم مراعاة استخدام الجسر من قبل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب أمانة الشرقية.

ويرتكز الجسر المحمول الواقع في طريق الملك خالد على ثلاثة ركائز معدنية تم تنفيذه وفقا للمعايير الهندسية، ويتزامن رفع الهيكل المعدني للجسر عمل تحويلات مرورية.