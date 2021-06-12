اخبار السعوديه

روبوت ذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم روبوت ذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

روبوت ذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم

التقنية باتت تسخر لخدمة البشرية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الروبوت الذكي والذي يقوم بتوزيع عبوات ماء زمزم دون تلامس.

تقنية حديثة: 

وقال السديس: إن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية، خصوصًا في ظل تفشي جائحة ، والتي ستحافظ بإذن الله على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

كما أشاد بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة؛ حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعيق حركة قاصدي الحرمين.

تسخير التقنية: 

وتأتي هذه الجهود وفق تطلعات القيادة الحكيمة لتسخير التقنية الحديثة في خدمة الحرمين الشريفين والتي جاءت موافقة لرؤية المملكة العربية (2030).

روبوت ذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم - متابعات الخليج 365 روبوت ذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم - متابعات الخليج 365 روبوت ذكي لتوزيع عبوات ماء زمزم - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا