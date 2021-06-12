رياح وأتربة على الرياض حتى الواحدة صباحًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه مركز الأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة الرياض.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تشمل (الخرج، الدرعية، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، حوطة بني تميم، رماح) حتى الساعة الواحدة صباح يوم الأحد.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

طقس الغد:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، خاصة خلال فترة النهار، كما تشمل الحالة نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق حائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، ويستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان.

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