توقعات بـ طقس غير مستقر غدًا: أمطار وغبار ورياح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

طقس الغد:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، خاصة خلال فترة النهار، كما تشمل الحالة نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من مناطق حائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، ويستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان.

درجات الحرارة:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل مكة المكرمة 48 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل السودة 15 درجة كأدنى حرارة.

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