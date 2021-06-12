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شكرا لقرائتكم القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة في الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12
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القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة في الدمام
جرى إحالتهما إلى فرع النيابة العامة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة الشرقية القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة.
تفاصيل الواقعة:
وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (20) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات والمحال التجارية وسلب سائقي الأجرة تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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