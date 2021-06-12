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شكرا لقرائتكم 28 فرقة ميدانية لتقديم لقاح كورونا لكبار السن بالمنازل في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
28 فرقة ميدانية لتقديم لقاح كورونا لكبار السن بالمنازل في جازان
وفق معايير محددة تضمن تقديم الخدمة للمستفيدين
متابعات الخليج 365 - واس
خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ممثلة بإدارة المراكز الصحية 28 فرقة صحية ميدانية تعمل على تنفيذ جولات و زيارات منزلية، لتقديم خدمة لقاح فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” لكبار السن .
لقاح كورونا:
وأوضحت صحة جازان أن الفرق الصحية بدأت في تنفيذ زياراتها الميدانية اليومية، لتقديم اللقاح ضد فيروس كورونا للمستفيدين ممن تفوق أعمارهم ” 60 ” عاماً وفق معايير محددة تضمن تقديم الخدمة للمستفيدين في منازلهم .
وأكدت حرصها على استمرارية التوسع في تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا لتشمل المواطنين والمقيمين بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
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