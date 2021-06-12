مخالفون في قبضة الأمن بسبب جرائم متنوعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الأمن العام، اليوم السبت، عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

جرائم:

ونشر الأمن العام مقطع فيديو بين أنه تم القبض على مقيم يقود شاحنة عكس اتجاه السير في الرياض، وكذلك مواطن ارتكب عددًا من جرائم السلب تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة.

ضرب وسلب:

وكذلك تم القبض على 7 أشخاص استدرجوا مواطنًا بعد إيهامه بإبرام صفقة تجارية معه وطلبوا إحضار مبلغ مالي وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب والسلب في مكة المكرمة.



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