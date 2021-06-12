السعودية | "مواسم عن سنتين".. فعاليات متنوعة في السعودية

شكرا لقرائتكم "مواسم عن سنتين".. فعاليات متنوعة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت "منصة روح السعودية" عودة مواسم السعودية في نسختها الجديدة بزخم مضاعف "عن سنتين"، وفعاليات أكبر حجمًا وأطول مدةً وأكثر تنوُّعًا وإثارةً وبهجةً؛ تلبي جميع تطلعات الأفراد والعوائل من مختلف شرائح المجتمع، إذْ من المقرر عودة المواسم في الربع الرابع من العام الحالي 2021 م.

وقد أعلنت "منصة روح السعودية" لأول مرة عن دعوة الجمهور للتفاعل والمشاركة في صناعة مواسم السعودية من خلال الموقع الإلكتروني www.2years.sa المخصص لاستقبال الآراء والمقترحات؛ لإثراء مواسم السعودية والمشاركة في تصميم وصناعة وتقديم فعالياتٍ أكبر وأجمل وأكثر تنوُّعًا وتميزًا لتلبية التطلعات كافةً.

مواسم السعودية 3

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جودة الحياة

وتأتي انطلاقة مواسم السعودية الجديدة متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على إثراء حياة المواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة، والترويج للوجهات وإبراز الكنوز السياحية والثقافية والترفيهية والرياضية، للإسهام في صناعة وجهات سياحية متميزة تضع المملكة على خارطة السياحة العالمية.

كما تسهم مواسم السعودية في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة؛ لدفع عجلة النمو في قطاعات عديدة ومتنوعة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص وتمكينه للقيام بدوره في تنفيذ المواسم والفعاليات التي توفر بدورها العديد من الوظائف الموسمية لأبناء وبنات المملكة.

كانت مواسم السعودية قد انطلقت لأول مرة في عام 2019م، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوِّعة حول المملكة، محققة العديد من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة، إذْ قُدِّمَ في المجمل أكثرُ من 390 فعاليةً نوعيةً جذبت أكثر من 50 مليون زائر، وأسهمت في توليد العديد من فرص الأعمال بالإضافة لما يزيد عن 100 ألف وظيفة دائمة وموسمية.