محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية تركية عاجلة النقاب عن اتفاق الإدارة النصراوية مع اللاعب الجزائري رشيد غزال للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل. وبحسب تلك التقارير فإن النصر أتم اتفاقه مع اللاعب الحالي في صفوف ليستر سيتي المعار إلى بشكتاش التركي. وقالت تلك التقارير إن رشيد غرال سيكون اللاعب الثالث قي انتقالات الفريق الموسم القادم بعد البرازيلي تاليسكا والكاميروني قيمسنت أبو بكر. ولعب رشيد مع بشكتاش 37 مباراة، سجل فيها (9) أهداف، وله (19) أسيست، و(30) تسديدة على المرمى. النصر صحف "تركية": "النصر" أتم اتفاقه مع الجزائري "غزال" محمد السيّد الخليج 365 2021-06-12 كشفت تقارير صحفية تركية عاجلة النقاب عن اتفاق الإدارة النصراوية مع اللاعب الجزائري رشيد غزال للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل. وبحسب تلك التقارير فإن النصر أتم اتفاقه مع اللاعب الحالي في صفوف ليستر سيتي المعار إلى بشكتاش التركي. وقالت تلك التقارير إن رشيد غرال سيكون اللاعب الثالث قي انتقالات الفريق الموسم القادم بعد البرازيلي تاليسكا والكاميروني قيمسنت أبو بكر. ولعب رشيد مع بشكتاش 37 مباراة، سجل فيها (9) أهداف، وله (19) أسيست، و(30) تسديدة على المرمى. 12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 10:40 PM كشفت تقارير صحفية تركية عاجلة النقاب عن اتفاق الإدارة النصراوية مع اللاعب الجزائري رشيد غزال للانضمام لصفوفه في الموسم المقبل. وبحسب تلك التقارير فإن النصر أتم اتفاقه مع اللاعب الحالي في صفوف ليستر سيتي المعار إلى بشكتاش التركي. وقالت تلك التقارير إن رشيد غرال سيكون اللاعب الثالث قي انتقالات الفريق الموسم القادم بعد البرازيلي تاليسكا والكاميروني قيمسنت أبو بكر. ولعب رشيد مع بشكتاش 37 مباراة، سجل فيها (9) أهداف، وله (19) أسيست، و(30) تسديدة على المرمى. ، صحف "تركية": "النصر" أتم اتفاقه مع الجزائري "غزال" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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