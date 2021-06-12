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محمد بن مسعود - الدمام - جدَّد المنتخب السعودي الأول لكرة السلة حظوظه بالتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية بعد فوزه على نظيره السوري 79 - 77 بعد وقت إضافي، انتهى 69 – 69، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم في العاصمة الأردنية عمّان.
وقدّم الأخضر نفسه بشكل رائع على مدار المباراة، واستطاع فرض أسلوبه خاصة في الناحية الدفاعية التي كانت مصدر قوة للأخضر، عكس المنتخب السوري الذي اعتمد على التصويبات الثلاثية.
وتبقى حظوظ المنتخب السعودي بالتأهل إلى النهائيات حاضرة، وذلك بالفوز على المنتخب الإيراني بعد غد الاثنين، أو فوز المنتخب القطري على منتخب سوريا.
المنتخب السعودي
في طريقه لنهائيات البطولة الآسيوية.. أخضر السلة يتجاوز سوريا ويعزز حظوظه بالتأهلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-12
جدَّد المنتخب السعودي الأول لكرة السلة حظوظه بالتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية بعد فوزه على نظيره السوري 79 - 77 بعد وقت إضافي، انتهى 69 – 69، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم في العاصمة الأردنية عمّان.
وقدّم الأخضر نفسه بشكل رائع على مدار المباراة، واستطاع فرض أسلوبه خاصة في الناحية الدفاعية التي كانت مصدر قوة للأخضر، عكس المنتخب السوري الذي اعتمد على التصويبات الثلاثية.
وتبقى حظوظ المنتخب السعودي بالتأهل إلى النهائيات حاضرة، وذلك بالفوز على المنتخب الإيراني بعد غد الاثنين، أو فوز المنتخب القطري على منتخب سوريا.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
10:02 PM
جدَّد المنتخب السعودي الأول لكرة السلة حظوظه بالتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية بعد فوزه على نظيره السوري 79 - 77 بعد وقت إضافي، انتهى 69 – 69، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم في العاصمة الأردنية عمّان.
وقدّم الأخضر نفسه بشكل رائع على مدار المباراة، واستطاع فرض أسلوبه خاصة في الناحية الدفاعية التي كانت مصدر قوة للأخضر، عكس المنتخب السوري الذي اعتمد على التصويبات الثلاثية.
وتبقى حظوظ المنتخب السعودي بالتأهل إلى النهائيات حاضرة، وذلك بالفوز على المنتخب الإيراني بعد غد الاثنين، أو فوز المنتخب القطري على منتخب سوريا.
، في طريقه لنهائيات البطولة الآسيوية.. أخضر السلة يتجاوز سوريا ويعزز حظوظه بالتأهل ،
المصدر : الخليج 365
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