- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم السبت برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وذلك بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء القادم.
اكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.
ويواصل الأخضر تدريباته يوم غدٍ الأحد عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب محمد البريك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة عضلية في أسفل عضلات الظهر.
المنتخب السعودي كأس العالم كأس آسيا
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 11:44 PM
أشعة الرنين المغناطيسي تكشف عن حالة إصابة البريكيستعد لمواجهة منتخب أوزبكستان .. الأخضر يستأنف تدريباته
استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم السبت برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وذلك بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء القادم.
اكتفى المدير الفني "إيرڤي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.
ويواصل الأخضر تدريباته يوم غدٍ الأحد عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب محمد البريك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة عضلية في أسفل عضلات الظهر.
، يستعد لمواجهة منتخب أوزبكستان .. الأخضر يستأنف تدريباته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر يستعد لمواجهة منتخب أوزبكستان .. الأخضر يستأنف تدريباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.