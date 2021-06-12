- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عالجت بلدية محافظة رجال ألمع 246 بلاغًا بلديًا متنوعًا، وذلك عبر المنصة الرقمية لتلقي البلاغات على الرقم 940 خلال شهر مايو.
وأوضح رئيس البلدية "سعيد بن علي آل مصمع" أن البلاغات التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين رفع للنفايات وصيانة للطرق والحدائق وأعمال الإنارة والكهرباء، مبينًا أنه تمت معالجة 77 بلاغًا متعلقًا بأعمال النظافة، إضافة إلى معالجة 115 بلاغًا لصيانة الطرق و36 أخرى تتعلق بالكهرباء وأعمال الإنارة على الطرق والأحياء السكنية وعديد البلاغات الأخرى.
وأضاف "آل مصمع" أن البلدية تعمل على سرعة معالجة البلاغات البلدية فور تلقيها بما يُسهم في إزالة أسبابها، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي طارئ على رقم 940 المخصص لتلقي البلاغات البلدية.رجال ألمع بلدية محافظة رجال ألمع محافظة رجال ألمع بلدية رجال ألمع
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 11:41 PM
تنوعت بين رفع نفايات وصيانة طرق وحدائق وأعمال إنارةبلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغًا عبر المنصة الرقمية
عالجت بلدية محافظة رجال ألمع 246 بلاغًا بلديًا متنوعًا، وذلك عبر المنصة الرقمية لتلقي البلاغات على الرقم 940 خلال شهر مايو.
وأوضح رئيس البلدية "سعيد بن علي آل مصمع" أن البلاغات التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين رفع للنفايات وصيانة للطرق والحدائق وأعمال الإنارة والكهرباء، مبينًا أنه تمت معالجة 77 بلاغًا متعلقًا بأعمال النظافة، إضافة إلى معالجة 115 بلاغًا لصيانة الطرق و36 أخرى تتعلق بالكهرباء وأعمال الإنارة على الطرق والأحياء السكنية وعديد البلاغات الأخرى.
وأضاف "آل مصمع" أن البلدية تعمل على سرعة معالجة البلاغات البلدية فور تلقيها بما يُسهم في إزالة أسبابها، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي طارئ على رقم 940 المخصص لتلقي البلاغات البلدية.
، بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغًا عبر المنصة الرقمية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغًا عبر المنصة الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.