شكرا لمتابعة خبر عن السويلم: التأخير في تنفيذ بعض مشاريع الإسكان كان بسبب كورونا وتم إخطار المستفيدين " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، إن التأخير في تنفيذ بعض مشاريع الإسكان كان بسبب جائحة كورونا وتم إخطار المستفيدين.

وأوضح أن التأخر في تنفيذ المشروعات كان محدودًا، مقارنة بحجم المشروعات المطروحة للتنفيذ، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 95 مشروعًا في مدة وجيزة.

وأبان أن المشروعات المتأخرة تم تسليمها وتم إخطار المستفيدين فيها بأي مستجدات تتعلق بها، لافتا إلى أن هناك بعض المشاريع التي تمديد تسليمها بسبب فيروس كورونا وتوقف العمل فيها.