شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص: قرار امتلاك المسكن يعتمد على إمكانية الفرد للشراء دون النظر لموقع العقار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مختص عقاري، إن قرار امتلاك المسكن يعتمد على إمكانية الفرد للشراء دون النظر لموقع العقار.

وأوضح المختص خلال حواره مع قناة الإخبارية، أن قرار شراء المنزل بعيد عن أي اعتبارات اقتصادية.

وشدد:"عند شراء المسكن لابد من التفكير خارج الصندوق من خلال اختيار الأحياء مثل وسط الرياض والروضة وفي جدة وبعض المناطق التي يوجد بها ارتفاعات".

ولفت:"هناك مناطق مازالت منخفضة الأسعار ويخدمها المترو بشكل جيد وستعتبر مستقبلا قريبة من مشاريع تنموية عملاقة مثل الحديقة المركزية بوسط الرياض والأحياء المحيطة بها وستعتبر مكانا مناسبا حال انتهاء المشاريع".