مواطن يحصد 15 براءة اختراع أمريكية.. وإنجازه الأخير مستخلص من التمر

الرياض - محمد عبدالله - حصل مواطن سعودي على 15 براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، كان أخرها تلك المتعلقة بفوائد التمر وما يحويه من عناصر غذائية يمكنها علاج بعض المشاكل الصحية لدى السعوديين.

وخلال مداخلة مع "الإخبارية"، قال الدكتور علي الشتوي، أستاذ التغذية بجامعة الملك سعود: أن براءة اختراعه الأخيرة كانت بعنوان "منتج فاكهة التمر المدعمة بالعناصر المعدنية"، مثل فوسفات (الكالسيوم والزنك والحديد). ولفت الشتوي، إلى أن "المنتج المستخلص من التمر يحتوي على بعض المواد المضادة للأكسدة وبعض الأحماض الأمينية"، مشيرًا إلى أن التمر المدعم يحتوي على "الفينولات" و"الأمينو أسيد"، كما أن وجود السكر في التمر يساعد في الطعم إلى جانب ثبات المنتج.

وعن أسباب اختياره للتمر، قال الشتوي: لأنه محصول استراتيجي في المملكة، ومتوفر بكميات كبيرة في المملكة، إضافة إلى سهولة التعامل معه، كما أن الفقد منه يكون مرتفعًا في نهاية الموسم، والأهم من ذلك أنه يرفع امتصاص من 5% ـ 15 %.

وأكد الشتوي أن أهمية هذا الاختراع يرجع لكون سيعالج مشكلة كبيرة في المجتمع السعودي، تتمثل في علاج نقص الحديد المنتشر بين قطاع كبير في المملكة.

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