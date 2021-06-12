تهديد محتمل على أم وابنتها في نجران.. و«العنف الأسري» يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع استغاثة تفيد بأن شابًا في نجران اعتدى في وقت سابق على أم وابنتها، عاد ليشكل تهديدًا عليهما، بعد خروجه من السجن.

وفي التفاصيل، أشار البلاغ إلى أن هذا الشاب "فقع رأس البنت بكريك، وطعن الأم وتهجم عليها ببيتها، وسُجن شهرين.. وبعد خروجه من محبسه رجع يمشي قريبًا من بيت الأم" ما يشكل تهديدًا لتلك الأم وابنتها.

وقال البلاغ: "معنفة نجران وابنتها" عنايتكم؛ لتوفير الحماية لها ومعاقبة المعتدي، ومحاسبة المقصّر في حمايتها حتى ألجأها لنشر معاناتها.

واستجابة لهذا الاستغاثة، قال "مركز بلاغات العنف الأسري": أختي الكريمة.. متواجدون لحمايتكم ومساعدتكم.. جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة.. كل الشكر لحرصكم واهتمامكم".

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