بالصور.. إغاثي الملك سلمان يجري 116 جراحة بنيجيريا خلال يوم

الرياض - محمد عبدالله - أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 116 عملية جراحية، وتمكن من الكشف على 675 حالة، فضلاً عن توزيع 176 نظارة طبية وصرف 602 وصفة طبية.

جاء ذلك ضمن اليوم الخامس من حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينتي بوشي وكانو بجمهورية نيجيريا.

واستفاد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.

يذكر أنه تم إجراء 690 عملية جراحية منذ بداية الحملة التي تستمر حتى 13 يونيو الجاري، حيث تأتي الحملة امتدادًا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تضطلع بها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقًا لرسالتها الإنسانية السامية.