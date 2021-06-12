مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية.. وشرطة حائل تطيح بـ5 مواطنين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة حائل، السبت، القبض على 5 مواطنين في العقد الثالث من العمر، إثر نشوب مشاجرة جماعية، في أحد المراكز التجارية بالمنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في أحد المراكز التجارية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم 5 مواطنين في العقد الثالث.

وأكد متحدث شرطة الرياض إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.