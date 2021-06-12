«الضمان الصحي»: وثيقة التأمين تغطي الأمراض المزمنة

الرياض - محمد عبدالله - أكد مجلس الضمان الصحي، السبت، أن وثيقة التأمين تغطي الأمراض المزمنة، محذرًا من تقديم أية معلومات خاطئة في نموذج الإفصاح.

وقال «الضمان الصحي»، في بيان عبر حسابه على «تويتر»،: الأمراض المزمنة يتم تغطيتها بوثيقة التأمين، وفي حال ثبت أن الشخص المؤمن له قدّم معلومات خاطئة في نموذج الإفصاح يحق للشركة رفع التأمين.

وفي وقت سابق، كشف الضمان الصحي، عن ثلاث صور من الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي من قبل المستفيدين.

وذكر المجلس، أن صور الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام من قبل المستفيد تشمل (تقديم مطالبات استعاضة غير حقيقية ـ استغلال المستفيد لخدمة تقديم الأدوية والعلاج، من خلال التحايل، للحصول على أدوية بغير الحاجة ـ تكرار تحاليل الأمراض المزمنة في مدة زمنية قصيرة بغير الحاجة).

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