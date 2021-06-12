«الإسكان»: جدولة أقساط بعض المشروعات المتأخرة تسهيلًا على المستفيدين

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، السبت، أن التأخير في تنفيذ بعض المشاريع كان بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى التنسيق مع البنك المركزي لجدولة أقساط المستفيدين من تلك المشروعات.

وقال متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية»: مستوى التأخير محدود جدًا مقارنة بحجم المشروعات المطروحة حاليًا.. نتحدث اليوم عن 95 مشروعًا ضخمًا تم إطلاقها خلال مدة وجيزة.

وأضاف: هناك عدد محدود جدًا من المشروعات المتأخرة في بعض المدن بسبب جائحة "كورونا"، ويتم التواصل مع المستفيدين لإخبارهم بأي مستجدات ليكونوا على بينة بما يجري على أرض الواقع»، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع المحدودة (المتأخرة) تم تمديد تسليمها في ضوء تداعيات الجائحة، وتوقف العمل خلال الفترة الماضية.

وتابع: تم التنسيق مع البنك المركزي لإبلاغ الجهات التمويلية بضرورة جدولة الأقساط المتعلقة بالمشروعات المتأخرة، تيسيرًا وتسهيلاً على المستفيدين.

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