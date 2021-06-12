«الأزهر»: السعودية تعمل لصالح المسلمين ولضمان صحة وسلامة الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - أكد مشرف الفتوى في الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، السبت، أن المملكة العربية السعودية تعمل لصالح المسلمين، ولضمان صحة وسلامة الحجاج.

وفي تعليقه على قرار قصر الحج على الداخل السعودي، قال شومان لـ"الإخبارية": المملكة تعمل دائمًا لصالح عموم المسلمين في شتى بقاع الأرض، ولكن الواقع (أزمة كورونا) تفرض على القيادة السعودية الحفاظ على حياة المسلمين وعدم تعريضهم للخطر، كما أن المملكة لا تتأخر عن خدمة المسلمين سواء في الحج أو غيره.

وأضاف شومان: الجميع يتوافق على أن السعودية لا تتواني عن تقديم الخدمات لجميع المسلمين، مؤكدًا أن المملكة تتصرف من واقع المسئولية ووفق الضوابط والإجراءات التي يحددها علماء الصحة، كما أن السعودية لديها الخبرات الكافية لتنظيم الحج بكامل الأعداد، لولا أزمة "كورونا" التي فرضت نفسها على العالم أجمع.

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