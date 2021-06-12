8 معلومات عن موسم حج العام الحالي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، ضوابط المشاركة في الحج لهذا العام 1442هـ، في ظل استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويعد هذا العام هو الثاني على التوالي الذي تقصر فيه المملكة حق التسجيل لأداء مناسك الحج على المقيمين والمواطنين في الداخل، مع زيادة عدد الحجاج إلى 60 ألفًا.

وترصد «صحيفة عاجل» ثماني معلومات عن موسم الحج لهذا العام 1442 هـ:

- يقتصر التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

- يجب أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة.

- يجب أن يكون الراغب في أداء مناسك الحج ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً).

- يُشترط للترشح للحج أن تكون الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للراغب في الحج: (محصن- محصن جرعة أولى- محصن متعاف).

- التحقق من الحصول على لقاحات كورونا لضيوف الرحمن، ستكون إلكترونية لمنع أي عمليات متعلقة بالتزوير.

- يتم تطعيم الحجاج والعاملين لضمان أمن وسلامة حج هذا العام.

- تتيح وزارة الحج والعمرة مسارًا إلكترونيًا لتسجيل الراغبين في أداء الحج على مرحلتين، وسيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج، غدًا الأحد في الواحدة ظهرًا.

- الأولوية للتسجيل في حج هذا العام ستكون لمن لم يحجَّ خلال السنوات الخمس الماضية.