شاطئ بيش متنفس ساعات الصباح

وقال المواطن حسين علم: نظرا لارتباطنا بالعمل وظروف السفر والاحترازات وجدنا في شاطئ وكورنيش بيش عند الفجر وساعات الصباح متنفسا للتنزه والخروج بالعائلة حيث يسهرون الليل في المنزل ويصعب التنزه في ساعات النهار لارتفاع درجة الحرارة فنتجه للكورنيش للاستمتاع بساعات الصباح وتناول الإفطار والسباحة.
وأضاف محمد سليمان: نقصد الشاطئ ساعة الفجر حيث تكون الأجواء باردة مقارنة بباقي النهار للاستمتاع بالأجواء وإشراق الشمس ويجد الصغار متنفسهم باللعب والسباحة، كما نجد متعتنا في الجلسات المهيئة بشكل مناسب لقضاء ساعات الصباح عوضا عن باقي النهار.
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