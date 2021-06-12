أهالي الحرازات: سائقو الوايتات بقويزة استغلونا

يعاني أهالي الحرازات من استغلال سائقي وايتات المياه بمحطة التعبئة بقويزة لهم، مما يتسبب في عدم حصولهم على المياه على الرغم من مرور أكثر من يوم على وصول رسالة بصرفها لهم.

وطالب الأهالي بإيصال المياه إلى أحيائهم أو زيادة عدد الوايتات التي تخدمهم مع متابعتهم كي لا يتلاعبوا بالأسعار ولا يجدوا من يحاسبهم.

مزايدة السعر

وذكر عبدالهادي المالكي، أن موقع الشركة الوطنية للمياه جيد، ولكن ليست هناك متابعة ومحاسبة للسائق الذي لم يوصل حمولته.

وأكد المواطن مفرح عبدالله أنه طلب من موقع المياه وايت ماء واتصل به السائق وطلب زيادة في مبلغ التسعيرة المحددة من المياه، ورفضت وأخبرته أنني سأشتكي ولم يبالي، وبعدها اتصلت عليه وطلبته أن يأتي بالسعر الذي يطلبه ورفض بحجة أن هناك من دفع له أكثر مني.

وأضاف المواطن عالي الحربي أنه له أربعة أيام وهو يطلب وايت ووصلته رسالة بصرف وايت له ولم يصله شيء للأسف، وهذه المأساة تتكرر كل صيف وبشكل مزعج.

رد رسمي

أكدت شركة المياه الوطنية أن طلبات الصهاريج تتم عبر قنوات التواصل الإلكترونية من خلال الفرع الإلكتروني أو التطبيق، أو عبر مركز الاتصال الموحد، وتتم خدمتهم وتلبية طلبهم وفق المعتاد بشكل طبيعي، وليس هناك أي إشكال في ذلك، وبإمكان أي عميل -يواجه مشكلة في ذلك- رفع شكوى ويتم التعامل معها على الفور وتقديم الخدمة له بأسرع وقت.