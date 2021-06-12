مغلقة ومهجورة قطار التطوير يتجاوز محطات للطرق

تحولت عشرات المحطات على الطرق السريعة والإقليمية إلى مواقع مهجورة وأطلال خاوية، بعد ما عجزت عن الوفاء بالاشتراطات واللوائح الخاصة ببرنامج تطوير محطات الوقود ومراكز الخدمات، التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي أعلنت في 2018 عن إغلاق 440 محطة كليا أو جزئيا على الطرق الإقليمية في ⁧‫المملكة‬⁩ بسبب عدم استيفاء الشروط.

خيار الإغلاق

ودفعت التكلفة الكبيرة المتوقعة لتنفيذ الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الوزارة العديد من ملاك محطات الوقود على الطرق الإقليمية إلى خيار الإغلاق أو عرض محطاتهم للبيع أو التنازل، وتسبب ذلك في مشاكل لمرتادي تلك الطرق، لعدم توافر محطات وقود عاملة لمسافات طويلة تصل إلى 300 كيلو متر تقريبا، فجميع محطات الوقود الواقعة بين محافظة الأرطاوية ومحافظة حفر الباطن مغلقة، على الرغم من كونه أحد شرايين الطريق الدولي.

إجراءات تأهيل

من جانبها، أوضحت الوزارة أن برنامج تأهيل محطات الوقود يسهم في تشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة علي الطرق الإقليمية، لزيادة الاستثمارات الوطنية في القطاع عبر إتاحة الفرصة للاستثمارات الأجنبية، والدخول لسوق محطات الوقود على الطرق السريعة.

ووجهت الوزارة جميع الأمانات والبلديات في مناطق المملكة، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حاليا بتصحيح أوضاعهم، من خلال العمل على التقدم لإجراءات لتأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل محطات الوقود من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية.

تشغيل وإدارة

وأوضحت الوزارة أن برنامج تأهيل محطات الوقود على الطرق الإقليمية يستهدف المواطن بالدرجة الأولى، سواء كان مستفيدا أو مستثمرا، من خلال القضاء على التستر التجاري في هذا المجال، عن طريق تشغيل وإدارة محطات الوقود، ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، من خلال شركات مؤهلة يتوفر بها إدارات متخصصة في الرقابة والجودة والمتابعة المباشرة لأعمال الإدارة والتشغيل داخل المحطة، إضافة إلى تدريب العمالة على تقديم الخدمات داخل المحطة.

كما يسهم برنامج تأهيل محطات الوقود في توفير فرص عمل للسعوديين حيث ستوفر الشركات المشغلة فرص عمل مناسبة للسعوديين داخل محطات الوقود، من خلال المتابعة والإشراف وإدارة المحطة أو تقديم الخدمات داخل المحطة مع توفير البيئة المناسبة للعمل. كما أن هناك 28 شركة نجحت في التأهيل لإدارة محطات الطرق.

تقاريرمطلوبة لتأهيل محطات الوقود

- دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس محطات الوقود متضمنة الخطة المستقبلية

- الهيكل التنظيمي والمسؤوليات والوصف الوظيفي

- تحديد مؤهلات لكل وظيفة

- خطة تدريب وتطوير

- تنمية القيم المهنية في إدارة المنشأة

- نظام تخطيط الموارد البشرية والمالية للمنشأة

- برنامج تقييم الأداء

- نظام إدارة المشتريات والمخزون

- نظام إدارة الجودة

- نظام إدارة البيئة

- خطة الصيانة

- تنمية المجتمعات المحلية

-خطة المحطة خلال الأعوام الثلاثة بعد التأهيل

اشتراطات تأهيل محطات الوقود ومعايير التأهيل لمراكز الخدمة

- التقيد بالمواصفات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية

- مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة

- توفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب

- توفير مصليين للنساء والرجال

- العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة

- تأمين حاويات لجمع النفايات والمخلفات

- التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق

- تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة