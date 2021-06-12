حائل : القبض على 5 أشخاص بعد مشاجرة بأحد المولات

الشرقية: القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 02 ذو القعدة 1442 هـ 02 ذو القعدة 1442 هـ

شاطئ بيش متنفس ساعات الصباح فيما تشهد منطقة جازان موجة حر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وجد متنزهون غايتهم في شاطئ وكورنيش بحر بيش خلال ساعات الصباح، حيث يشهد... جازان: خضر خيرات جازان: خضر خيرات 02 ذو القعدة 1442 هـ 02 ذو القعدة 1442 هـ

أهالي الحرازات: سائقو الوايتات بقويزة استغلونا يعاني أهالي الحرازات من استغلال سائقي وايتات المياه بمحطة التعبئة بقويزة لهم، مما يتسبب في عدم حصولهم على المياه على الرغم من مرور... جدة: مطر المفضلي جدة: مطر المفضلي 02 ذو القعدة 1442 هـ 02 ذو القعدة 1442 هـ

حلم العمر ضائع بين الإسكان والممول بينما تمنع اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستفيد من التصرف الكامل في الأرض أو طلب فك الرهن إلا بعد البناء... نجران : صابر آل مخلص نجران : صابر آل مخلص 02 ذو القعدة 1442 هـ 02 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> مغلقة ومهجورة قطار التطوير يتجاوز محطات للطرق تحولت عشرات المحطات على الطرق السريعة والإقليمية إلى مواقع مهجورة وأطلال خاوية، بعد ما عجزت عن الوفاء بالاشتراطات واللوائح الخاصة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 02 ذو القعدة 1442 هـ 02 ذو القعدة 1442 هـ

إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل للحج أطلقت وزارة الحج والعمرة البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج ابتداءا من الساعة 1:00 م من مساء يوم غد الأحد... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 02 ذو القعدة 1442 هـ 02 ذو القعدة 1442 هـ

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