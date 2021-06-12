اخبار السعوديه

حائل : القبض على 5 أشخاص بعد مشاجرة بأحد المولات

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الشرقية: القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

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شاطئ بيش متنفس ساعات الصباح

فيما تشهد منطقة جازان موجة حر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وجد متنزهون غايتهم في شاطئ وكورنيش بحر بيش خلال ساعات الصباح، حيث يشهد...

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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