حائل : القبض على 5 أشخاص بعد مشاجرة بأحد المولات

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الشرقية: القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...
شاطئ بيش متنفس ساعات الصباح
فيما تشهد منطقة جازان موجة حر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وجد متنزهون غايتهم في شاطئ وكورنيش بحر بيش خلال ساعات الصباح، حيث يشهد...
أهالي الحرازات: سائقو الوايتات بقويزة استغلونا
يعاني أهالي الحرازات من استغلال سائقي وايتات المياه بمحطة التعبئة بقويزة لهم، مما يتسبب في عدم حصولهم على المياه على الرغم من مرور...
حلم العمر ضائع بين الإسكان والممول
بينما تمنع اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المستفيد من التصرف الكامل في الأرض أو طلب فك الرهن إلا بعد البناء...
مغلقة ومهجورة قطار التطوير يتجاوز محطات للطرق
تحولت عشرات المحطات على الطرق السريعة والإقليمية إلى مواقع مهجورة وأطلال خاوية، بعد ما عجزت عن الوفاء بالاشتراطات واللوائح الخاصة...
إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل للحج
أطلقت وزارة الحج والعمرة البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج ابتداءا من الساعة 1:00 م من مساء يوم غد الأحد...
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