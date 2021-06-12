شكرا لقرائتكم مستجدات كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري في مؤتمر الصحة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12
مستجدات كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري في مؤتمر الصحة غدًا
تُعلن تفاصيل الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 13 يونيو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.
مستجدات كورونا:
ويتحدث خلال المؤتمر محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات لقاحات كورونا، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.
التجارة:
كما يتحدث عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة، عن مراقبة التزام المنشآت التجارية بالاحترازات والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري.
شارك الخبر
شارك الخبر