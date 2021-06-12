الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

مستجدات كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري في مؤتمر الصحة غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 13 يونيو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

مستجدات كورونا:

ويتحدث خلال المؤتمر محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات لقاحات كورونا، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

التجارة:

كما يتحدث عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة، عن مراقبة التزام المنشآت التجارية بالاحترازات والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري.



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