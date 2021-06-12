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مستجدات كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري في مؤتمر الصحة غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

مستجدات كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري في مؤتمر الصحة غدًا

تُعلن تفاصيل الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 13 يونيو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

مستجدات كورونا: 

ويتحدث خلال المؤتمر محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات لقاحات كورونا، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

التجارة: 

كما يتحدث عبدالرحمن الحسين، متحدث وزارة التجارة، عن مراقبة التزام المنشآت التجارية بالاحترازات والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري.

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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