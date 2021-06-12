لجنة التعليم في الشورى تناقش مشاريع مدينة الملك عبدالعزيز البحثية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي- إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى في اجتماعٍ لها عقدته (عبر الاتصال المرئي)، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، والمتعلق بأداء المدينة خلال عام التقرير.

مقترحات:

وركز الاجتماع على بحث مقترحات أعضاء اللجنة للمساهمة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المدينة، وما تحتاجه من دعم لتحقيق رؤيتها وأهدافها.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع النظام الجديد للمدينة والمتوقع صدوره في الفترة القادمة، والمشاريع البحثية التي لا زالت تعمل عليها المدينة، كما بحثت اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي للمشاريع الإستراتيجية التي تعكف عليها المدينة، وزيادة الموارد المالية الذاتية، ومستوى التنسيق المتحقق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع مختلف الجامعات فيما يخدم البحث العلمي.

لجنة التعليم والبحث العلمي:

يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي تعد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، التي تحال إليها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في إحدى جلسات المجلس القادمة.

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