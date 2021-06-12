إنسان تدشن اللجنة العمالية كأول منظمة خيرية في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن المهندس محمد بن علي الياسين، مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، اللجنة العمالية بالجمعية، كأول جهة خيرية في القطاع غير الربحي أسندت إليها تكوين لجنة العمل بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور ناصر بن عبدالعزيز الجريّد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، وفيحان بن مساعد العتيبي نائب رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، وفواز فلاح المطيري أمين عام اللجنة الوطنية للجان الجمالية بالمملكة، ومحمد الدوسري، مدير اللجان العمالية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقيادات وموظفي الجمعية.

وتضمن التشكيل عدد 8 أعضاء أساسيين، و8 أعضاء احتياطيين.

وبدأ حفل التدشين بعرض مرئي عن مسيرة الجمعية منذ تأسيس على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوالى على رئاستها رجال أكفاء، إلى أن حظيت برعاية واهتمام الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.

لائحة اللجنة العمالية:

تلا ذلك توقيع لائحة اللجنة العمالية بالجمعية، ثم ألقى المهندس الياسين كلمة رحب فيها بالحضور وقال: “إن تدشين اللجنة العمالية بالجمعية يأتي انطلاقًا من اهتمام حكومتنا الرشيدة بتنظيم الخطط التنموية، والأخذ بأوجه التطوير والتنمية، وإيجاد بيئة عمل محفزة ومثالية في جميع القطاعات، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية، ويساهم برفع كفاءة العاملين والذي بدوره يعزز الأثر الأعمق على النهضة التنموية في كافة المجالات.

ولفت إلى أن القطاع غير الربحي أحد ركائز التنمية في المملكة والتي نصت عليه رؤية المملكة 2030؛ لذا فقد حرصت الدولة- أيدها الله- على تأسيس القوانين وسن التشريعات التي من أجلها أن تساهم في توفير بيئة عمل مناسبة لكافة الموظفين، وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع كفاءة العاملين، وتحقيق استقرار علاقة العمل، مما يعود بالفائدة المباشرة على المستفيدين وتقديم خدمات متميزة ترتقي إلى الطموح وتلامس احتياجاتهم، وتحقق رغباتهم.

وأعرب الياسين عن شكره وتقديره للجنة الوطنية للجان العمالية، ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجهودهم الملموسة وحرصهم على إيجاد بيئة مناسبة لموظفي القطاع الخيري، واختيارهم لجمعية إنسان، ومنحها الثقة والفرصة لتجربة اللجنة العمالية ومعالجة قضايا الموظفين، مما سيكون له الأثر على باقي الجمعيات الخيرية.

مسيرة اللجنة:

تلا ذلك كلمة للمهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريّد ثمّن فيها دور جمعية إنسان في تشكيل اللجنة العمالية، وحرصها على تفعيل أهداف اللجنة العمالية، كما تطرق إلى مسيرة اللجنة العمالية بالمملكة ومشاركتها في المؤتمرات والندوات، وإقامة العديد من الشراكات مع الجهات الحكومية والجامعات وكبرى الشركات الوطنية.

وفي ختام حفل التدشين كرم المهندس محمد بن علي الياسين أعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، كما قدم المهندس الجريد درعًا تكريميًّا لجمعية إنسان لدورهم في تشكيل اللجنة العمالية بالجمعية.

مهام اللجنة العمالية:

جدير بالذكر أن مهام اللجنة العمالية تضمنت التحدث باسم موظفي الجمعية والتعبير عن رأيهم، والتفاوض نيابة عنهم لإيصال صوتهم لإدارة الجمعية، واستقبال اقتراحات وشكاوي الموظفين والقيام بدراستها ورفع التوصيات والطلبات بشأنها لإدارة الجمعية، إضافة إلى صياغة وإقرار وتعديل اللائحة التنظيمية للجنة وإجراءات تسيير أعمالها، وكذلك دعوة المختصين من داخل وخارج الجمعية للاسترشاد برأيهم، ومناقشة الموضوعات المطروحة، إضافة إلى تقديم المشورة والنصح للجمعية وللموظفين في كافة المخالفات والقضايا العمالية، كما يحق للجنة الاعتراض على القرارات والإجراءات والتعديلات التي تمس الحقوق أو المكتسبات لموظفي الجمعية.



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