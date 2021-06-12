أسباب تراجع الخصوبة عند الرجال وتحذير من البلاستيكات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الدكتور عبدالله الفاخري اختصاصي جراحة العقم والإنجاب والذكورة: إن السبب الرئيس لانخفاض خصوبة الرجال يرجع إلى التلوث البيئي والمركبات الكيميائية، التي يفرزها البلاستيك مثل علب المياه.

انخفاض الخصوبة:

وتابع الفاخري، في حواره إلى قناة الإخبارية، اليوم السبت، أن دراسات موثوقة أُجريت على 40 ألف رجل، وأظهرت انخفاضًا في الخصوبة بنسبة 60%، خلال الفترة ما بين عامين 1973 و2011، موضحًا أن الدراسات أكدت أن سبب الانخفاض الكبير في معدل الخصوبة يرجع إلى التلوث البيئي بشكل عام، وأظهرت أن بعض المركبات الكيمائية الموجودة في البلاستيك تنتج مواد تسبب نقص هرمون الذكورة.

أمراض عضوية:

ولفت إلى أن وجود بعض الأمراض العضوية مثل السكري والسمنة المفرطة، كانت من بين الأسباب الأخرى لنقص الخصوبة لدى الرجال.

كما حذر الفاخري من استخدام المواد البلاستيكية في إعداد الطعام أو المشروبات، لأنها تلعب دورًا كبيرًا في تراجع معدلات الخصوبة لدى الرجال.

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