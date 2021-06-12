محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت الأردن، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 742831 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء، ارتفع إلى 725557 حالة شفاء، بعد تسجيل 672 حالة إضافية، كما سجلت 5 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9582 حالة. الأردن تسجل 310 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات و672 حالة شفاء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-12 سجلت الأردن، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 742831 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء، ارتفع إلى 725557 حالة شفاء، بعد تسجيل 672 حالة إضافية، كما سجلت 5 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9582 حالة. 12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 07:08 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت الأردن، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 742831 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء، ارتفع إلى 725557 حالة شفاء، بعد تسجيل 672 حالة إضافية، كما سجلت 5 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9582 حالة. ، الأردن تسجل 310 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات و672 حالة شفاء ،

المصدر : الخليج 365

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