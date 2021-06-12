محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الملك عبدالله وتثليث والعلاية والبشائر ووادي ترج وتبالة والصحة النفسية قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة بيشة خدماتها الطبية لـ 126700 مراجع منذ بداية العام الحالي 2021م. وأبانت صحة بيشة، أن طوارئ مستشفى الملك عبدالله استقبلت 24011 مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي مستشفى تثليث 44791 مراجعًا، أما مستشفى العلاية العام فقد بلغ عدد مراجعيه 16284 مراجعًا. وبلغ عدد مراجعي مستشفى الرعاية المديدة والصحة النفسية 1527 مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي مستشفى البشائر العام 12554 مراجعًا، ومستشفى وادي ترج العام بلغ عدد مراجعيه 10493 مراجعًا، وأخيرًا سجل مستشفى تبالة العام 17077مراجعًا. بيشة صحة بيشة وزارة الصحة فيروس بيشة صحة بيشة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 09:52 PM تشمل الملك عبدالله وتثليث والعلاية والبشائر ووادي ترج وتبالة والصحة النفسية أكثر من 126 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفيات بيشة.. منذ بداية العام الحالي أكثر من 126 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفيات بيشة.. منذ بداية العام الحالي قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة بيشة خدماتها الطبية لـ 126700 مراجع منذ بداية العام الحالي 2021م. وأبانت صحة بيشة، أن طوارئ مستشفى الملك عبدالله استقبلت 24011 مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي مستشفى تثليث 44791 مراجعًا، أما مستشفى العلاية العام فقد بلغ عدد مراجعيه 16284 مراجعًا. وبلغ عدد مراجعي مستشفى الرعاية المديدة والصحة النفسية 1527 مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي مستشفى البشائر العام 12554 مراجعًا، ومستشفى وادي ترج العام بلغ عدد مراجعيه 10493 مراجعًا، وأخيرًا سجل مستشفى تبالة العام 17077مراجعًا. الكلمات المفتاحية

، أكثر من 126 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفيات بيشة.. منذ بداية العام الحالي ،

المصدر : الخليج 365

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