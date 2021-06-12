النيابة: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص لحمايتك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن الحفاظ على الأرقام والبيانات السرية البنكية دليل على الوعي.

حماية:

وتابعت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.



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