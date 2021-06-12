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النيابة: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص لحمايتك

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شكرا لقرائتكم النيابة: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص لحمايتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

النيابة: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص لحمايتك

الحفاظ على الأرقام والبيانات السرية البنكية دليل على الوعي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن الحفاظ على الأرقام والبيانات السرية البنكية دليل على الوعي.

حماية: 

وتابعت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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