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شكرا لقرائتكم النيابة: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص لحمايتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12
النيابة: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص لحمايتك
الحفاظ على الأرقام والبيانات السرية البنكية دليل على الوعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة أن الحفاظ على الأرقام والبيانات السرية البنكية دليل على الوعي.
حماية:
وتابعت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: لا تتردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.
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