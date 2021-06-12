25 محطة توقف مكيفة بمشروع حافلات مكة للنقل العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص مشروع النقل العام بالحافلات في العاصمة المقدسة 25 محطة توقف مكيفة من إجمالي محطات التوقف والبالغ عددها 455 محطة، تم اختياراها حسب معايير دقيقة، طبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن محطات التوقف المكيفة التي تم اختيارها تأتي لتغطية مناطق الجذب المروري العالي كالجامعات والمستشفيات والأنشطة والمجمعات التجارية، مبينة أن المشروع خصص خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، منها تركيب نظام الهيدروليك لمساعدتهم على الصعود والنزول من الحافلة، إضافة إلى توفير أماكن مخصصة لكرسي ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الحافلة في محطات التوقف، فضلا عن إنشاء وإعادة تأهيل 30,000 م2 أرصفة انتظار للركاب.

وبينت أن للشاشة الالكترونية في محطات التوقف عددا من الوظائف منها تزويد مستخدمي الحافلات بمعلومات الرحلات في الوقت المحدد. كما تزودهم بمعلومات عن شبكة النقل العام، والجداول الزمنية للرحلات.

من جهة أخرى يتطلع مشروع حافلات مكة إلى تقديم أفضل وسيلة للنقل العام وأكثرها كفاءة، من خلال عدد من المسارات التي تغطي الشوارع الرئيسة والفرعية والشوارع الممتدة بين الأحياء، كما أنه سيؤدي دورا مهما في تقليل حجم حركة السيارات في شوارع وطرقات مكة المكرمة، وبالتالي التخفيف من حجم التلوث البيئي واستهلاك الطاقة، وبذلك سيمنح المشروع مكة المكرمة نظام نقل عالميا آمنا ومتطورا لخدمة السكان وضيوف بيت الله الحرام على أكمل وجه، كما حددت شركة قطارات مكة للنقل العام بداية التشغيل الفعلي لحافلات مكة خلال الربع الرابع من 2021م.

محطات التوقف بمشروع النقل العام بالحافلات:

