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1077 إصابة بكورونا وشفاء 906 حالات

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة ضمن إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية 1077 حالة مؤكدة وتعافي 906 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10267 حالة منها 1562 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 464780 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 446960 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16حالة، حيث وصل الإجمالي 7553.

وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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