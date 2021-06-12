1077 إصابة بكورونا وشفاء 906 حالات

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وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 464780 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 446960 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16حالة، حيث وصل الإجمالي 7553.
وحثت الوزارة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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