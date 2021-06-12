شكرا لقرائتكم خبر الاستيراد الفردي وقلة الفنيين المتخصصين يعيقان تميز خدمات وكالات السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أهم العوامل التي ترفع رضا المستهلك بحسب العدوان:
1- سرعة إنجاز صيانة السيارة
2- توافر قطع الغيار
3- اتقان الصيانة
4- توافر فنيين تم تدريبهم في مكان تصنيع السيارة.
عوامل قد تمنع بعض الوكالات من تقديم خدمات متميزة:
1- إغلاق بعض مصانع قطع الغيار أو خفض انتاجيتها بسبب الجائحة.
2- بعض الصعوبات في توريد قطع الغيار كالوسادات الهوائية التي يمنع تخزينها ولابد من طلبها عند الحاجة.
3- الاستيراد الفردي للسيارات من الخارج ما يزيد ضغط الصيانة على الوكالة مقارنة بطاقتها الاستيعابية.
4- عدم تمكن بعض وكالات السيارات من التوسع في افتتاح الفروع في بعض المدن الكبرى لشح المواقع المناسبة.
5- عدم توفر الأعداد الكافية من الفنيين المتخصصين الذي يكفي لصيانة كل من سيارات الوكالة والسيارات التي يستوردها الأفراد من الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستيراد الفردي وقلة الفنيين المتخصصين يعيقان تميز خدمات وكالات السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.