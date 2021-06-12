شكرا لقرائتكم خبر الاستيراد الفردي وقلة الفنيين المتخصصين يعيقان تميز خدمات وكالات السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ذكر وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي الخميس الماضي، -عبر حسابه على تويتر- أنه ‏اجتمع بوكلاء السيارات في المملكة، وأبلغ الوكالات التي لم تحقق رضا المستهلك بأن عليها العمل فورا لتحسين خدماتها، وأنه سيتابع أدائها على مدار الساعة وفق مؤشرات أداء، أوضح عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف منصور العدوان لـ"مكه"، أن أهم ما يحقق رضا المستهلك هو التميز في تقديم خدمات ما بعد البيع وعلى رأسها الصيانة، وأن بعض العوامل قد تكون وراء شكاوى المستهلك من بعض وكالات السيارات، مثمنا دور الوزارة وحرصها على المستهلك وتواصلها المثمر مع وكالات السيارات والذي يحفز تطوير هذا القطاع المهم والفعال في الاقتصاد الوطني ويرفع جودة أدائه.

أهم العوامل التي ترفع رضا المستهلك بحسب العدوان:

1- سرعة إنجاز صيانة السيارة

2- توافر قطع الغيار

3- اتقان الصيانة

4- توافر فنيين تم تدريبهم في مكان تصنيع السيارة.

عوامل قد تمنع بعض الوكالات من تقديم خدمات متميزة:

1- إغلاق بعض مصانع قطع الغيار أو خفض انتاجيتها بسبب الجائحة.

2- بعض الصعوبات في توريد قطع الغيار كالوسادات الهوائية التي يمنع تخزينها ولابد من طلبها عند الحاجة.

3- الاستيراد الفردي للسيارات من الخارج ما يزيد ضغط الصيانة على الوكالة مقارنة بطاقتها الاستيعابية.

4- عدم تمكن بعض وكالات السيارات من التوسع في افتتاح الفروع في بعض المدن الكبرى لشح المواقع المناسبة.

5- عدم توفر الأعداد الكافية من الفنيين المتخصصين الذي يكفي لصيانة كل من سيارات الوكالة والسيارات التي يستوردها الأفراد من الخارج.