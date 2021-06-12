المملكة ترفض دخول الاقتصاديات مقابل سلامة الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارتا الصحة والحج والعمرة على رفض المملكة دخول الاقتصاديات مقابل تقديم الخدمات للحجاج، مما دفع الجهات المعنية لتقنين حج هذا العام وفق ضوابط محددة لضمان سلامة وأمان ضيوف الرحمن.

واستعرض المؤتمر الصحفي لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أمس ضوابط وآليات حج 1442هـ، التي تؤكد الأولوية للتسجيل في حج هذا العام لمن لم يحج خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال الربيعة «إن لدى الوزارة تجهيزات طبية و3 مستشفيات إضافية لضمان سلامة الحجاج، إضافة إلى جاهزية مستشفيات منطقة مكة المكرمة لضمان سلامة الجميع».

فيما أكد مشاط أن تطبيق أعلى درجات الاحترازات الصحية أثناء أداء المناسك أمر في غاية الأهمية لحماية صحة الحجاج، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك حج هذا العام خالية من الأمراض المزمنة.

قرار المملكة باقتصار حج هذا العام على عدد محدود:







يرتكز على مؤشرات طبية تؤكد استمرار الجائحة، ويكفل إقامة الشعيرة على نحو آمن صحيا، ويحافظ على سلامة الجميع.



لضمان عدم تفشي الفيروس، في ظل استمرار الجائحة وظهور متحورات منه في عدد من دول العالم، والمملكة تحافظ دوما على صحة الحجاج.



يراعي المعطيات الصحية الراهنة، التي تتطلب اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والاحترازات اللازمة لحماية صحة الحجاج وضمان سلامتهم.



يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، في الحفاظ على حياة الحجاج وسلامتهم الصحية، حيث تضع الشريعة حفظ النفس في مقدمة الضرورات الشرعية الخمس.



المملكة استندت في قرارها لحج هذا العام على إجماع آراء العلماء الشرعيين والخبراء في مجال الطب بشأن تفشي الفيروس، وضرورة التصدي لانتشاره والتخفيف من آثاره السلبية.



سعت المملكة من خلال هيئة الصحة العامة «وقايــة» ومركز طب الحشـود إلـى دراســة كافــة الجوانــب الصــحية، ووضعت بروتوكـولات تسـهم في الحفـاظ علـى سـلامة وصـحة الحجـاج.



اتخذت المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لحماية الحجاج، كما جهزت الطـواقم الطبيـة والمرافق الصحية والمستشفيات الميدانية تحسبا لأي طارئ.



توصــيات وزارة الصــحة بعــدم إقامــة الحــج بشــكل كامــل كمــا في الســنوات الســابقة جاءت تماشــيا مــع التوصــيات والأبحــاث العلمية حول الحد من التجمعات.



خطة صـحية متكاملـة تشـمل الفحـص المخبـري للتأكـد مـن سـلامة الحجـاج، وتخصـيص أقسـام عـزل أولية وداعمة وفرق طبية متخصصة في جميع المشاعر المقدسة.



أبرز ما قاله وزير الصحة:





حريصون على متابعة تطورات كورونا لسلامة حج هذا العام.l



اللجان العلمية تتابع تطورات اللقاح وقد يتم اعتماد لقاحات إضافية مستقبلا.l



تحديد الأعمار والضوابط لضمان سلامة وأمان الحج.l



العالم ما زال يعاني من تزايد الحالات وظهور التحورات لذلك اقتصر الحج على



حجاج الداخل.lحريصون أن يكون الحجاج والعاملون في الحج محصنين.l



لدينا تجهيزات طبية و3 مستشفيات إضافية لضمان سلامة الحجاج.l



لدينا أنظمة الكترونية تتابع دقة معلومات التحصين وشهادات اللقاح.



أبرز ما قاله نائب وزيرالحج: