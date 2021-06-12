شكرا لقرائتكم خبر هيئة كبار العلماء: قرار موفق للحفاظ على الأنفس البشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت في بيانها أمس «إن النصوص الشرعية والمقاصد والقواعد الكلية تدل على وجوب المحافظة على الأنفس وأن ذلك من المقاصد الشرعية الإسلامية، كقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) وقوله سبحانه (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)».
وأوضحت أنه لأجل ذلك جاءت النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على وجوب الاحتراز من الأوبئة، وأن تبذل كل الأسباب التي تؤدي إلى التقليل من تفشيها كقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا يوردن ممرض على مصح» متفق عليه من حديث أبي هريرة، وقوله -عليه الصلاة والسلام- «فِرّ من المجذوم كما تفر من الأسد» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
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