رابطة العالم الإسلامي: إجراء احترازي حكيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانا باسم العلماء المنضوين تحت مظلتها الجامعة (المجلس الأعلى، والمجمع الفقهي الإسلامي، والمجلس الأعلى العالمي للمساجد، وهيئة علماء المسلمين) أيدت فيه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة لحج هذا العام 1442هـ لمواجهة السلالة المتحورة الجديدة من جائحة كورونا

وأوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية تؤكد على حتمية أخذ كافة احترازات السلامة في مثل هذه الجائحة.

وأشار البيان إلى أن عددا من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي تواصلوا مع رابطة العالم الإسلامي منوهين بحكمة هذا الإجراء الاحترازي الذي تقتضيه الضرورة الشرعية الداعية إلى بذل كافة الأسباب لحفظ الأبدان والأرواح قال تعالى ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ)، وقال تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، ودفع الضرر قبل وقوعه واجب وقد قال نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار).