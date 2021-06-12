خدمة الكترونية تتيح للزوار من الخارج تمديد تأشيراتهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا ؛ أطلقت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية خدمة الكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20/6/1442هـ، الموافق 2/2/2021م. وسيكون التمديد دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر، وذلك حتى تاريخ 21/12/1442هـ الموافق 31/7/2021م. ويمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الالكترونية للوزارة على الرابط المخصص.



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