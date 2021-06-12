الشورى يناقش استراتيجية مدينة العلوم والتقنية

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وركز الاجتماع على بحث مقترحات أعضاء اللجنة للمساهمة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المدينة، وما تحتاجه من دعم لتحقيق رؤيتها وأهدافها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع النظام الجديد للمدينة والمتوقع صدوره في الفترة المقبلة، والمشاريع البحثية التي لا تزال تعمل عليها المدينة، كما بحثت اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي المشاريع الاستراتيجية التي تعكف عليها المدينة، وزيادة الموارد المالية الذاتية، ومستوى التنسيق المتحقق بين المدينة مع مختلف الجامعات فيما يخدم البحث العلمي.
يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي تعد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، التي تحال إليها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس، لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في إحدى جلسات المجلس القادمة.
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