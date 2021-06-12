، بقرار من "يويفا" بعد السقوط المخيف لإريكسن.. إيقاف مباراة الدنمارك وفنلندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف مباراة فنلندا والدنمارك بسبب الوضع الصحي الطارئ للاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن.

وسقط كريستيان إريكسن مغشيًّا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا اليوم السبت في الدور الأول من كأس أوروبا لكرة القدم.

وأجرى المسعفون عملية إنعاش قلبي رئوي للاعب، وشكّل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة.

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