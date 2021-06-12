، "صندوق الاستثمارات السعودي" يتقدم إلى المركز السابع بين صناديق الثروة السيادية عالميًّا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تقدَّم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) إلى المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب آخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية المتخصص في هذا الشأن (SWF Institute) ، لشهر يونيو ٢٠٢١.
وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 30.55 مليار دولار لتصل إلى 430 مليار دولار، مقارنة بـ 399.45 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
ووفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال، بما يعادل 1066 مليار دولار في 2025. كما ذكر ولي العهد مؤخرًا أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.
ويرصد المعهد الثروات السيادية لـ88 صندوقًا، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1289.46 مليار دولار، تشكل تقريبًا 15 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1045.72 مليار دولار، تلاهما جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول بلغت 649.2 مليار دولار.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 08:21 PM"صندوق الاستثمارات السعودي" يتقدم إلى المركز السابع بين صناديق الثروة السيادية عالميًّا
تقدَّم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) إلى المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب آخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية المتخصص في هذا الشأن (SWF Institute) ، لشهر يونيو ٢٠٢١.
وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 30.55 مليار دولار لتصل إلى 430 مليار دولار، مقارنة بـ 399.45 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
ووفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال، بما يعادل 1066 مليار دولار في 2025. كما ذكر ولي العهد مؤخرًا أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.
ويرصد المعهد الثروات السيادية لـ88 صندوقًا، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1289.46 مليار دولار، تشكل تقريبًا 15 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1045.72 مليار دولار، تلاهما جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول بلغت 649.2 مليار دولار.
، "صندوق الاستثمارات السعودي" يتقدم إلى المركز السابع بين صناديق الثروة السيادية عالميًّا ،
المصدر : الخليج 365
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