الأمير فيصل بن فرحان: السعودية تدعم الأشقاء في دولة الإمارات بشكل كامل

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، السبت، إن السعودية تدعم الأشقاء في دولة الإمارات بشكل كامل.



وأجرى وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا،مع الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، هنأه خلاله بانتخاب دولة الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصال، دعم المملكة العربية السعودية الكامل للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز جهود العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لخدمة استقرار المنطقة وإرساء الأمن والسلم الدوليين.

وكانت الإمارات حققت إنجازا دوليا، اليوم الجمعة، بالفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين.

ونهاية سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وجاء إعلان الإمارات بعد حصولها على تأييد جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يونيو 2020.

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.