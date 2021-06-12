شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة حائل: ضبط 5 أشخاص إثر مشاجرة في مركز تجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة منطقة حائل 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في مركز تجاري.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة حائل، النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في أحد المراكز التجارية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (5) مواطنين في العقد الثالث، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.