رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل الوزير قطان لبحث العلاقات الثنائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد علي، بالمقر الرئاسي، اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

علاقات ثنائية:

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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