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رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل الوزير قطان لبحث العلاقات الثنائية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل الوزير قطان لبحث العلاقات الثنائية

ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد علي، بالمقر الرئاسي، اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

علاقات ثنائية: 

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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