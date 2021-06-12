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شكرا لقرائتكم رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل الوزير قطان لبحث العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12
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رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل الوزير قطان لبحث العلاقات الثنائية
ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد علي، بالمقر الرئاسي، اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.
علاقات ثنائية:
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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