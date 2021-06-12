الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

القبض على 5 مواطنين إثر مشاجرة في أحد المراكز التجارية بحائل

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة حائل القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في أحد المراكز التجارية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (5) مواطنين في العقد الثالث، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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